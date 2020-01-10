У Зеленского заявили, что поспешных заявлений о причинах крушения самолета МАУ в Иране не будет

Версия попадания ракеты не исключена, но пока она не подтверждена.

Поспешных заявлений о причинах катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране не будет.

Об этом сообщается на странице команды президента Зеленского в Telegram.

"Установление истины в расследовании авиакатастрофы в Иране - наш долг перед семьями погибших и главный шаг по увековечиванию их памяти. Поспешных заявлений о причинах катастрофы не будет. Версия попадания ракеты не исключена, но пока она не подтверждена. Спекуляции на этой теме никак не приблизят нас к истине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент придерживается своего стратегического направления - ценность человеческой жизни "является для него наибольшим приоритетом". Он "прилагает все усилия", чтобы выяснить правду, а также не допустить чрезмерной политизации ситуации, что может помешать проведению объективного расследования.

"Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании "Международные авиалинии Украины".