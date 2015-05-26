Яценюк выдвинул Порошенко условие паритета по кадровым перестановкам в Кабмине
16:16, 26 мая 2015Политика
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В команде Арсения Яценюка не исключают кадровых перестановок в правительстве, но выдвигают условие паритета - должны увольняться ставленники как премьера, так и президента Петра Порошенко.
Порошенко должен отозвать своих ставленников, Яценюк - своих / пресс-службы президента
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на источник во фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины.
"Порошенко отзывает кого-то из своих ставленников в правительстве, а мы — кого-то из своих", - описал он возможные перестановки.
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Напомним, ранее слухи о том, что в правительстве планируются «капитальные» кадровые изменения, ходили уже давно.
В начале весны «перепланировку» в Кабмине даже анонсировал глава фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко, уточнив, что произойдет это только после согласования вопроса между премьером, президентом и коалицией.
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