Первые «камикадзе» Яценюка

Слухи о том, что в правительстве планируются «капитальные» кадровые изменения, ходили уже давно. В начале весны «перепланировку» в Кабмине даже анонсировал глава фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко, уточнив, что произойдет это только после согласования вопроса между премьером, президентом и коалицией.

Впрочем, как показывает практика, в реальности перемены в правительстве могут произойти не путем принятия общих политических решений, а, традиционно, путем конфликтов, действий, направленных на снижение рейтингов оппонента и, параллельно, попыток получить большее влияние в тех или иных министерствах.

«Куля в лоб» для премьера

К примеру, ряд кадровых потерь в Кабмине, которые уже состоялись, стали существенным имиджевым ударом лично по премьеру Арсению Яценюку. Напомним, на прошлой неделе со скандалом уволился первый заместитель министра экономического развития Александр Боровик, который, как выяснилось, так и не был назначен на свою должность официально. Резонансом, вызванным в обществе этим увольнением, не преминули воспользоваться: некоторые СМИ «вдруг» вспомнили об еще одной потере правительства – увольнении советника министра экономики Яники Мерило. И, в пылу возмущений неэффективной кадровой политикой премьера, мало кто обратил внимание, что Яника ушла из Кабмина еще в апреле, о чем и сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. Кроме того, как это зачастую бывает в чрезмерно заполитизированном украинском обществе, никто также не посчитал нужным принять во внимание тот факт, что сами экс-чиновники Кабмина не связывают решения об уходе из украинского правительства с политическими нюансами. Но, как бы там ни было, даже если в уходе Мерило и Боровика нет никакого «заговора», Яценюку это на пользу не пошло.

Собственно, об отставке самого премьера тоже перешептываются не один месяц. «Самые высокие шансы потерять должность в Кабмине – у его руководителя Арсения Яценюка, - рассказал УНИАН политолог Алексей Красноперов. – Причина очевидна: нет никаких результатов от якобы проводимых экономических реформ, а люди ждали именно этого. Яценюк - идеальная кандидатура, чтобы получить политическую «кулю в лоб», о которой полтора года назад сам заявлял на Майдане».

Однако, по информации УНИАН, менять «сидельца» в главном кресле Кабмина пока никто не будет. Тем более, если учесть, что кандидатуры на замену Яценюку у коалиции нет. Хотя, по неофициальным данным, на должность главы правительства могли бы претендовать министр финансов Наталья Яресько, а также секретарь СНБО Александр Турчинов. Но депутаты признают, что ни одна из этих потенциальных кандидатур не имеет достаточной поддержки в Верховной Раде.

Это, к слову, прекрасно понимает сам премьер. Что позволяет ему, время от времени появляясь в парламенте для продвижения правительственных законодательных инициатив, открыто шантажировать депутатов. К примеру, недавно презентуя руководителям фракций коалиции План законодательного обеспечения реформ, Арсений Петрович заявил: «Кто не хочет работать в европейской коалиции – на выход. Кто не берет на себя ответственность, заявите об этом».

Что же касается министерских кресел, то еще до конца нынешней сессии Верховной Рады, Украина, вероятно, услышит несколько новых фамилий. Впрочем, парламентарии пока неохотно называют даже потенциальных кандидатов «на вылет».

По словам народного депутата от «Народного фронта» Виктора Романюка, в Кабмине могут смениться более трети министров. «И речь идет как об украинцах, так и об иностранных представителях. В частности, о Квиташвили (министр здравоохранения Украины – УНИАН). Главный критерий - это отсутствие реальных реформ в возглавляемой сфере. Те, кто не показал изменений, должны уйти. Когда в стране такая непростая ситуация, у нас нет времени ждать», - рассказал он.

Кандидаты на отставку

Главным кандидатом «на вылет» из Кабмина министра здравоохранения в кулуарах Верховной Рады называют довольно часто. Ряд парламентариев зарегистрировали проект постановления о его отставке еще 15 мая. Впрочем, даже те политики, которые выступают на стороне Александра Квиташвили признают: над ним «сгустились тучи». Еще в начале мая о проблемах в Минздраве, помимо парламента, заговорили и в Администрации президента. А на текущей неделе в парламенте был поднят вопрос служебного расследования относительно деятельности и министра здравоохранения Александра Квиташвили, и его первого заместителя Александры Павленко.

По словам первого заместителя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксаны Корчинской, «реформы» в отрасли свелись к тому, что министерство стало закрытым для общественности. А, вместо качественных изменений, сложилась неоднозначная ситуация с отсутствием жизненно необходимых медпрепаратов для тяжело больных людей.

Тем не менее, в «Самопомощи», квотой которой в Кабмине является Квиташвили, считают обвинения необоснованными. «Это один из лучших министров, который когда-либо был в министерстве здравоохранения. Думаю, именно этим он и не нравится многим во власти. Не нравится тем, кто из-за него не могут продолжать свои схемы заработка, что в прошлом году привело к потере 9 млрд гривен для бюджета», - отметил лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Еще одно ведомство, которое, в свое время, получила «Самопомощь» - министерство аграрной политики – также может до конца июня лишиться руководителя. Проект постановления об отставке министра Алексея Павленко был зарегистрирован в Верховной Раде одновременно с предложением уволить Квиташвили – 15 мая. «Но мы точно не за квоты, - заявил УНИАН Олег Березюк. – Поэтому, если коалиция сможет нам показать министра, который будет лучше, более профессиональным и принципиальным, то мы не будем возражать».

Третьим по «популярности» кандидатом на увольнение в кулуарах Верховной Рады называют министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Примечательно, что именно по этой кандидатуре можно отследить противостояние между премьером и президентом. Ведь Демчишин назначен на должность по квоте Петра Порошенко, а Арсений Яценюк довольно часто выступает с критикой подконтрольного Демчишину ведомства. В «Народном фронте» признаются, что ожидали его отставки сразу после так называемых «народных протестов шахтеров». «Это ведомство однозначно должно получить нового руководителя, - рассказал один из депутатов, приближенных к Арсению Яценюку. – Сейчас идут торги о том, кто именно займет место Демчишина. И, кстати, нужно поменять и министра экологии Игоря Шевченко».

По мнению парламентариев, министр энергетики накликал беду на свою голову, в том числе, заявлениями о необходимости закрывать шахты, а шахтерам самостоятельно думать о дальнейшей судьбе. Кроме того, возмутительной депутаты считают ситуацию с экспортом угля в Украину. Но с отставкой пока не сложилось.

Кроме того, в условном списке министров на увольнение фигурируют фамилии двух министров, приближенных к Арсению Яценюку – внутренних дел – Арсена Авакова и юстиции – Павла Петренко. «К Авакову слишком много претензий. Реформа практически не происходит, а если что-то и меняется, то только в его Фейсбуке, поэтому он один из тех, кого могут заменить», - отметил внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Что касается Петренко, то, по информации депутата Киевсовета Александра Аронца, свое назначение на должность министра юстиции в переговорах с разными группами влияния в парламенте лоббирует вице-спикер Верховной Рады, представительница «Самопомощи» Оксана Сыроид.

Несколько неопределенной выглядит ситуация с министром образования и науки Сергеем Квитом. Его фамилию в связке с возможной отставкой в кулуарах парламента также называют, но тут же указывают, что этот вопрос окончательно не решен.

Кабмин нуждается в кадровом усилении

В целом, как уже было сказано выше, в Верховной Раде не скрывают, что кадровые изменения в правительстве произойдут в ближайшее время. Так, в «Радикальной партии» считают будущую «чистку» необходимой. «Слабые звенья, которые уже проявили себя, нужно заменить», - заявил УНИАН лидер фракции Олег Ляшко.

Тем не менее, конкретной даты, когда это может произойти, главный радикал Верховной Рады не назвал. «Это зависит от того, как сложатся звезды на небе и голоса в зале. Потому что каждая политическая сила имеет свое видение. Из-за этого задерживаются практические решения. Но на самом деле они уже почти приняты, и изменения будут», - сказал он и добавил, что лично ему предлагали должность вице-премьера.

Напомним, «Радикальная партия» выступает за отставку министров энергетики и экологии. У первого, по мнению «радикалов» - ярковыраженная антигосударственная политика, у второго – процветают коррупционные схемы.

Довольно резко о необходимости кадровых изменений в Кабмине высказываются и во фракции Блок Петра Порошенко. Мол, кто не справился – на выход. «Никто не должен держать министра в кресле, если он не может выполнить свои обязанности. Здесь не имеет значения иностранец ты или нет. Главный показатель – реформы. Если их нет, министр должен либо уйти, либо объяснить, кто ему мешает делать эти реформы», - рассказал УНИАН народный депутат Валерий Пацкан.

Более того, по его мнению, кадровые изменения в правительстве просто необходимы, поскольку оно формировалось в спешке. «Если бы голосование было сейчас, лично я за такой состав не голосовал бы», - признался парламентарий.

Впрочем, не отрицает наличия слабых звеньев в Кабмине и сам премьер. «Страна нуждается в действиях и результатах. Если они будут, значит, правительство выполняет свои функции. Если соответствующих действий и результатов не будет в кратчайшие сроки, это означает, что будут кадровые изменения и в составе Кабинета министров, и по всей вертикали», - подчеркнул он.

Стоит также отметить, что разговоры о переформатировании правительства тянут за собой и прогнозы о будущем коалиции. Так, в кулуарах Верховной Рады перешептываются о неоднозначной ситуации внутри «Народного фронта». Мол, фракция находится на пороге если не развала, то сильного разделения. Причем, часть «фронтовиков» потенциально готовы присоединиться к Блоку Петра Порошенко, часть, возможно, к «Батькивщине». Примечательно также, что совсем недавно пропремьерская и пропрезидентская фракции Верховной Рады даже вели переговоры о слиянии, но завершились они неудачно.

Как бы там ни было, депутаты считают, что изменения в правительстве не повлияют на ситуацию в коалиции. «У нас много здоровых разговоров, дискуссий. Это нормально. И никакие изменения, переформатирование Кабмина не могут поколебать коалицию», - заверил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.

А пока вопрос кадровых «чисток» в Кабмине остается в повестке дня.

Ольга Каретникова-Котягина