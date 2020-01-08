МИД Турции во время визита Путина в Стамбул поднимет вопрос освобождения незаконно задержанных украинцев

7 января вечером президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул.

Турция во время пребывания президента Российской Федерации Владимира Путина в Стамбуле поднимет вопрос освобождения всех украинцев, незаконно задержанных в оккупированных Крыму, на Донбассе и в РФ.

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Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter, он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Украины заявил, что поблагодарил турецкого коллегу за соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" рейс PS752 возле международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран).

"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях, во время визита сегодня Путина", - сообщил Пристайко.

Как сообщается на сайте Кремля, 7 января вечером президент РФ ВладимирПутин прибыл в Стамбул.