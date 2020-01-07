Путин на Рождество приехал в Сирию
Президент РФ Владимир Путин 7 января прибыл в столицу Сирии - Дамаск.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск и проехал по улицам Дамаска. В конечном пункте его ждали президент Сирии Башар Асад, с которым Путин заслушал доклады военных.
Позже Путин и Асад провели двусторонние переговоры. По словам президента РФ, на улицах Дамаска он заметил признаки восстановления мирной жизни.
Отмечается, что до этого Путин посещал Сирию более двух лет назад - в декабре 2017 года.
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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Путин приехал на рождественскую службу в Петербург в Спасо-Преображенский собор в непривычном имидже и был высмеян.