Столтенберг: У НАТО есть много доказательств военного присутствия РФ на Донбассе

Об этом он заявил в интервью "Новой газете".

"Доказательства следуют одно за другим, в том числе основанные на данных нашей разведки. Многие фотоснимки опубликованы. Но если люди не верят нашей разведке, нашим словам, они могут хотя бы почитать СМИ, российские и иностранные", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеСтолтенберг: Принимать ли Украину в НАТО будут решать 28 стран-членов

"Сегодняшняя позиция Москвы напоминает мне ситуацию, когда она пыталась отрицать, что направила войска в Крым. Перебросила туда военных без опознавательных знаков и утверждала, что в Крыму вообще нет российских солдат. И, только когда аннексировала Крым, признала, что не обошлось без прямого участия российской армии", - подчеркнул генсек альянса.

По его словам, у НАТО есть большой объем разной разведывательной информации, доказывающей военное присутствие России в Восточной Украине.