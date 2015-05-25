Порошенко готовит послание к Верховной Раде - советник президента

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Президент сейчас работает над очередным посланием к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Это такое фундаментальное выступление. У нас перспектива на годы вперед определена, ее определил Майдан, Революция достоинства, люди на президентских и парламентских выборах. Президент проанализирует, что произошло за год и обозначит наши ключевые стратегические и тактические задачи на год, который впереди", - рассказал Олег Медведев.

Читайте такжеПорошенко даст большую пресс-конференцию в начале июня

По его словам, провозглашение послания стоит ожидать в ближайшее время.

"Я надеюсь, что это послание будет объявлено в течение ближайших недель. Думаю, что, можете мне поверить на слово, но когда оно прозвучит, то все лишний раз убедятся, что у президента имеется серьезное стратегическое видение перспектив развития Украины", - подчеркнул советник главы государства.