Администрация Трампа отказалась предоставить письма о блокировании военной помощи Украине - NYT

В Белом доме предположили, что публикация такой переписки «помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства».

Белый дом отказался предоставить журналистам 20 писем о задержке 391 миллиона долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

В пятницу стало известно о существовании переписки между помощником и.о. начальника администрации Трампа и сотрудником управления Белого дома на 40 страницах, которые обсуждали блокировку военной помощи, утвержденной Конгрессом США для Украины в период с 1 мая по 2 октября 2019 года.

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«Все 20 писем были полностью исключены», – прокомментировала сотрудница Белого дома Дионна Гарди.

Журналистам Гарди ответила, что не может предоставить переписку, в которой участвуют сотрудники Администрации в обсуждении «внутренней политики», и предположила, что публикация такой переписки «помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства».

Журналисты заявили, что будут оспаривать такую реакцию Белого дома в судебном порядке.

Ранее СМИ писали, что в прошлом месяце суд распорядился передать американской неправительственной организации "Центр за политическую честность" 300 страниц межведомственной переписки, которая имеет отношение к задержке оказания военной помощи США Украине прошлым летом. Переписка свидетельствует, что в Пентагоне были всерьез обеспокоены задержкой выделения средств.

Из обмена сообщениями следует, что решение задержать средства шло лично от президента Дональда Трампа. Руководители Пентагона, Совета по нацбезопасности и Госдепа пытались его убедить разрешить использовать деньги, которые Конгресс выделил Украине.