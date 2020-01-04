Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января - советник премьера

К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли на пленарном заседании 14 января.

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Такое заявление в Facebook сделал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

По его словам, в Раде соблюдены все процедурные нормы для рассмотрения законопроекта №2178-10.

«По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появилась на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены », - подчеркнул он.

Советник рассказал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума.

«Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178 [раз]. Чаще чем любое другое слово. По факту это законодательный спам, поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, а в другом законе. Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР », - сообщил Мушак.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

К этому проекту закона было подано более 4 тыс. поправок. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме. Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

28 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект о рынке земли с поправками во втором чтении.