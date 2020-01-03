У генпрокурора представили новых руководителей прокуратур Ривненской и Тернопольской областей

В Украине 2 декабря вместо ГПУ официально заработал Офис генерального прокурора.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак сегодня представил новых руководителей прокуратур Ривненской и Тернопольской областей. Прокуратуру Ривненской области возглавил Антон Войтенко, Тернопольской области – Петр Бойко.

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Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Петр Бойко родился 23 июля 1985 года в Чернигове. В органах прокуратуры - с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Напомним, в Украине 2 декабря вместо ГПУ официально заработал Офис генерального прокурора