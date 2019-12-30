Миссия ООН выражает беспокойство из-за освобождения экс-"беркутовцев"

В ООН считают, что передача "беркутовцев" в ОРДЛО существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость.

Передача в ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Майдане, усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине.

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"Мы разделяем озабоченность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые сбежали из страны, оказались безрезультатными", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В рамках обмена Украина, среди других, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.