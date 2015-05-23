Родные погибших в катастрофе Ил-76 военных расстелили 49 красных одеял в центре Киева (фото, видео)

Год без ответа. Родственники погибших военных требуют наказать виновных, которые руководили полетом Ил-76 в зоне АТО в прошлом году.

Напомнить о трагедии в небе над Луганском они пришли на Майдан Независимости. Там зачитали открытое письмо к Президенту Украины. И предупредили, если дело не сдвинется с места, в следующий раз устроят акцию под стенами его резиденции. Об этом сообщает 5 канал.

Сегодня же в центре города устроили акцию - расстелили 49 красных одеял. Именно столько людей стали жертвами прошлогодней авиакатастрофы. Пришли на Майдан Независимости и дети погибших воинов. В руках они держали фотографии родителей.

Напомним, сегодня, 23 мая, память первых военных, погибших в антитеррористической операции на Востоке Украины почтили в Славянске. В честь погибших установили памятный знак. В Славянск приехали родные и друзья героев. На месте прошлогоднего боя и до сих пор остаются его следы - разбитые здания и воронки от снарядов на асфальте.

Как известно, в ночь на 14 июня 2014 года боевики сбили в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76. Погибли 49 военных.

Тогдашний заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов сообщил, что в самолете были военные из нескольких областей Украины: "Из 49 погибших: 9 - члены экипажа из Запорожской области. Два десантника из Донецка, по одному: из Херсона, Одессы, Харькова, Луганска, Кировограда. Остальные 32 человека из нашей области: Днепропетровск - 10 человек, Кривой Рог-6, Павлоград-2, Днепродзержинск-2, Никополь-2. Остальные ребята из сельских районов Днепропетровщины", пишет Украинская правда.

25 ноября Печерский районный суд арестовал первого заместителя руководителя антитеррористической операции, заместителя начальника Генерального штаба, Назарова по подозрению в причастности к катастрофе самолета Ил-76 и назначил залог в 365 тысяч гривень.

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Прокуратура утверждает, что генерал не принял к сведению информацию Службы безопасности Украины об угрозе сбития самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт. Генерал обвинения отрицает и называет свой арест политическими репрессиями.

27 ноября Назаров внес залог 365 тысяч гривень и вышел из-под стражи.