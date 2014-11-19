Обвиненный в аварии Ил-76 экс-глава Генштаба: по-другому сделать нельзя было

Об этом он рассказал ТСН в госпитале.

Назаров убежден, что все риски, которые существовали в тот момент, были учтены, однако во время военных действий от трагедий не застрахован никто. Если бы командование АТО совершало ошибки, тогда бы враг уже захватил большую территорию, чем на данный момент, убежден генерал.

"Если бы плохо выполняли, если бы были плохие генералы, то, наверное, враг сейчас стоял бы не в районе Иловайска и контролировал одну третью часть Донецкой и Луганской области, а сейчас бы стоял в районе Днепропетровска и Мариуполя, в худшем случае, около Херсона и Запорожья. Это заслуга офицеров, сержантов и, в первую очередь, бойцов вооруженных сил Украины", - говорит Назаров.

Читайте такжеНачальника Генштаба Назарова подозревают в причастности к гибели 49 военных на борту Ил-76О том, что существует угроза сбития самолета, военный знал, поскольку до этого сбивали украинские вертолеты, и было известно, что у боевиков есть зенитные установки. "Так, прошла информация, что угроза применения по летательным аппаратам переносных зенитных комплексов сепаратистами. Но эту угрозу мы всегда принимали во внимание. Она не была чем-то новым", - объясняет генерал-майор.

Поступить иначе начальник штаба АТО на тот момент не мог, и считает, что обвинения ему выдвинули просто потому, что он долго возглавлял штаб.

"По-другому сделать нельзя было. Можно было вести разговор о том, что сделать это позже, раньше. Но никто не застрахован, что это не произошло бы в другой день", - заявляет военный.

Теперь военнослужащий с 35-летним стажем, который заявляет, что не нажил за свои годы службы ни одной "генеральской дачи", будет нанимать адвоката и отстаивать свою правду в суде.

Напомним, узнав о подозрениях, генерал-майор Назаров стал чувствовать себя плохо, его увезли на скорой помощи в больницу, где он находится и сейчас.