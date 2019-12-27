Разумков передал Зеленскому на подпись закон о временных следственных и специальных комиссиях ВР

Из закона исключены все нормы, касающиеся импичмента президента Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, Разумков подписал закон сегодня.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря парламент принял закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» с учетом предложений президента Украины (№0979).

Из закона изъяты все нормы, касающиеся импичмента президента Украины.

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Председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (фракция «Слуга народа») объяснил это тем, что парламент принял закон об импичменте, поэтому нет необходимости эти нормы выписывать в указанном законе.

Закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий ВР, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно закону, следственная комиссия образуется Верховной Радой, если за это проголосовали не менее одной трети от конституционного состава Верховной Рады, то есть 150 народных депутатов.

Основаниями для образования следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, представляющих общественный интерес, в том числе: сообщение об обстоятельствах, которые угрожают суверенитету, территориальной целостности Украины или ее экономическим, научно-техническим, национально-культурным, социальным интересам, охране окружающей среды; сообщение о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, их объединений или злоупотребления властью должностными, служебными лицами, что причинило существенный вред общественным интересам.

В законе отмечается, что в случае, если Верховной Раде станут известны факты о несостоятельности выполнения президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья, парламент может создать следственную комиссию для проверки соответствующих фактов.

Предусмотрены случаи, когда следственная комиссия не может образовываться.

На должность председателя следственной комиссии не может быть избран председатель комитета Верховной Рады.

Для рассмотрения предварительно определенных вопросов на заседание следственной комиссии или ее рабочих групп могут быть приглашены должностные лица (кроме президента Украины, судей и судей Конституционного Суда Украины), служебные и другие лица, присутствие которых признана следственной комиссией необходимым.

Законом определены полномочия следственной комиссии, в частности, назначать необходимые экспертизы и приглашать на заседание следственной комиссии экспертов; привлекать к участию в расследовании работников органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции по согласию их руководителей.

Законом предусмотрено, что рассмотрение отчета следственной комиссии проводится, как правило, на открытом пленарном заседании Верховной Рады. При наличии в письменном отчете или приложенных к нему материалах информации с ограниченным доступом, в том числе секретной или иной охраняемой законом информации, Верховная Рада может принять решение о рассмотрении такого отчета следственной комиссии на закрытом пленарном заседании. По результатам рассмотрения отчета следственной комиссии Верховная Рада может принять следующие решения: принять к сведению выводы и предложения следственной комиссии; прекратить полномочия следственной комиссии; продлить работу следственной комиссии на определенный парламентом срок.

В законе указано, что выводы и предложения следственной комиссии не являются решающими для органов, осуществляющих уголовное производство.

В законе также прописаны основания для создания Специальной комиссии - для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВР, кроме случая принятия Верховной Радой решения о создании специальной комиссии с правами главного комитета для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Законом определена ответственность за невыполнение требований этого закона. Должностные лица (кроме президента Украины и защитника (защитников) его прав), должностные лица органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, руководители (или должностные лица, исполняющие их обязанности) предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и отдельные граждане за нарушение требований этого закона несут административную или уголовную ответственность.

Также предусмотрено, что за отказ лица, приглашенного следственной комиссией, от дачи показаний в качестве свидетеля или отказ эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей эксперта или переводчика во время проведения расследования следственной комиссией, а также за предоставление заведомо ложных показаний, заведомо ложного заключения эксперта, заведомо неправильного перевода, сделанного переводчиком, виновные лица несут ответственность в соответствии с законом.