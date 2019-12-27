Убийство Шеремета: суд продлил арест фигурантке дела Грищенко

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил содержание под стражей до 24 февраля 2020 года включительно.

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области бывшей военной Инне Грищенко, которая также фигурирует в материалах дела об убийстве летом 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание о продлении срока содержания под стражей началось вчера, однако судья объявила перерыв до 11.00 27 декабря.

Сегодня, заслушав стороны, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении ареста и продлить содержание под стражей до 24 февраля 2020 года включительно.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которое проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря - Кузьменко.