В убийстве Шеремета следствие подозревает пять человек (список)

Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Инна и Владислав Грищенко.

В причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пять человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, следствие Нацполиции провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 различных экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи с 221 камеры видеонаблюдения.

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

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По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минновзрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.

По заключению экспертизы, в которую входит психологический, фотопортретный анализы и анализ походки на исследованных видео, лицом мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства, является Антоненко, лицом женского пола, которое закладывало взрывчатку, Кузьменко, что подтверждают и анализы мобильного трафика обоих, ведь их телефоны в ночь совершения преступления были выключены, что не характерно для них.

Важным для следствия было то, что Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами - такую же, как и мужчина, который заложил взрывчатку. Кроме того, Антоненко проживает рядом с местом преступления.

Телефоны Грищенко во время совершения преступления и за день до этого были в Днепре, однако именно в этот день телефоны лежали без активности, а уже через некоторое время после убийства их активность была возобновлена.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.