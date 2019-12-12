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В убийстве Шеремета следствие подозревает пять человек (список)

18:20, 12 декабря 2019
Политика
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Скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, следствие Нацполиции провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 различных экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи с 221 камеры видеонаблюдения.

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

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По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минновзрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.

По заключению экспертизы, в которую входит психологический, фотопортретный анализы и анализ походки на исследованных видео, лицом мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства, является Антоненко, лицом женского пола, которое закладывало взрывчатку, Кузьменко, что подтверждают и анализы мобильного трафика обоих, ведь их телефоны в ночь совершения преступления были выключены, что не характерно для них.

Важным для следствия было то, что Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами - такую же, как и мужчина, который заложил взрывчатку. Кроме того, Антоненко проживает рядом с местом преступления.

Телефоны Грищенко во время совершения преступления и за день до этого были в Днепре, однако именно в этот день телефоны лежали без активности, а уже через некоторое время после убийства их активность была возобновлена.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.

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