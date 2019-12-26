Херсонский горсовет ответил Путину на попытки "посягать" на украинские земли

В принятом обращении отмечается, что Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский и всегда таким будет.

Херсонский горсовет по инициативе мэра города Владимира Николаенко принял обращение относительно заявления президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморья - это «исконная русская территория».

Как сообщает пресс-служба горсовета, обращение поддержали 33 депутата.

«Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет», - отметил Николаенко.

В обращении отмечается, что «исконные русские территории - это болота под Москвой».

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«Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже», - процитировал обращение городской голова.

Как известно, 19 декабря на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин утверждал, что все Причерноморье и восточные украинские земли якобы никогда не принадлежали Украине и были присоединены к ней при создании Советского союза.

«Вот сейчас мы с коллегой из Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли русские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельской территорией, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали по всей стране. Это немного странное решение», - сказал Путин.

20 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар осудил попытки Путина «посягать» на украинские земли.