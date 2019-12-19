У Порошенко призвали Зеленского отреагировать на слова Путина о "российских территориях" в Украине

Глава Кремля сказал, что РФ разбирается с "исконно русскими территориями" Причерноморья и восточной части Украины.

Президент Владимир Зеленский должен отреагировать на слова главы Кремля Владимира Путина о "российских территориях" в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности".

В партии пятого президента заявили, что возмущены такими заявлениями Путина, которые "содержат в себе неприкрытую угрозу в отношении дальнейшего развертывания военной агрессии против Украины".

"Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

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В "Евросолидарности" убеждены, что поведение Путина в очередной раз доказывает то, что с нынешним режимом в РФ нет смысла договариваться и верить ему.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин во время итоговой ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ разбирается с "исконно русскими территориями" Причерноморья и восточной части Украины.