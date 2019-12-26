Посол США о реформе прокуратуры в Украине: это самая широкая реформа, которую я когда-либо видел (видео)

По его убеждению, переаттестация прокуроров - важный шаг для укрепления доверия к системе верховенства права в Украине.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор считает, что изменения в офисе Генеральной прокуратуры Украины являются наиболее масштабной реформой в рамках одного института.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тейлор сказал на брифинге с участием генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно завершения аттестации прокуроров Генпрокуратуры и начала работы Офиса генпрокурора.

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В частности, дипломат сказал, что для него большая честь присутствовать на презентации масштабной реформы Генпрокуратуры, которая сейчас воплощается.

«Это не только просто важная реформа, это - масштабная реформа, которая является наиболее широкой, глубокой, обозримой и комплексной реформой института, которую я имел возможность наблюдать», - подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что переаттестация всех прокуроров в главном офисе Генпрокуратуры является первым шагом к полной переаттестации всех прокуроров, что, в свою очередь, будет значительным дальнейшим шагом с точки зрения укрепления доверия к системе верховенства права в Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которая, в частности, предусматривает аттестацию прокуроров Генпрокуратуры, создание Офиса генерального прокурора.

1083 прокурора ГПУ подали заявления о намерении пройти аттестацию, из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%. Третий, завершающий этап аттестации прокуроров ГПУ закончился в декабре.

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.