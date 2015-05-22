Участники Рижского саммита призвали стороны конфликта в Украине освободить всех заложников

Как передает корреспондент УНИАН, декларация была принята сегодня в Риге по результатам двухдневного саммита «Восточного партнерства».

Авторы документа заявляют о своей полной поддержке ОБСЕ и ее усилий в рамках Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы.

Они также заверили, что будут продолжать поддержку всех дипломатических усилий в «нормандском формате», и оценили вклад Беларуси в содействие переговорам.

«Участники саммита призывают все стороны полностью сотрудничать с международным расследованием и судопроизводством с целью привлечения к ответственности лиц, ответственных за катастрофу самолета МН-17», - говорится в декларации.

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Отдельно Евросоюз высказался в поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета всех стран-партнеров. «Полное соблюдение всех принципов и обязательств, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской хартии 1990 года всеми государствами - участниками ОБСЕ, а также полное уважение принципов и положений Устава ООН имеет решающее значение для нашего представления о свободной, демократической, мирной и неделимой Европе", - отмечается в декларации.

Участники саммита заявили, что «Восточное партнерство» направлено на создание «единого пространства коллективной демократии, процветания, стабильности и расширения сотрудничества и не направлено против кого-либо».

«В этом контексте участники саммита выражают готовность помочь восстановить доверие в отношениях на нашем континенте», - подчеркнули они.