Черновецкий обвиняет БЮТ в разграблении Киевской области и не только

Городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет БЮТ в разграблении Киевской области и других регионов.

"Сегодня Киевская область разграблена депутатами от БЮТ. Я знаю, что и в других городах, где большинство этой организации, идет полный грабеж", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

По его словам, "там скоро на самолетах нужно будет летать, потому что все продали, что только могли".

На вопрос о прекращении застроек на Пейзажной аллее и возле Октябрьской больницы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: "Была очень интересна сцена в романе или повести Булгакова "Мастер и Маргарита". Когда один персонаж выступал на сцене, показывал фокусы, и работник ЦК выступил и сказал, что нужно чтобы люди знали разоблачение".

"И он тогда сказал: "Пожалуйста, если вы хотите разоблачения, я вам его сейчас выдам". А этот работник ЦК был вместе с женой. И персонаж сказал: "В такое-то время вы находились с любовницей в такой-то гостинице”, - рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отметив, что этот роман Михаила Булгакова является его любимым.

“Поэтому если уж очень хочет определенный работник уже не ЦК, а органа близкого к этому, чтобы было разоблачение, то - пожалуйста”, - подчеркнул городской председатель Киева.

“Сказки о том, что в Киеве идет дерибан, в действительности оказались не сказками, но касались они не моей политической силы, а реализации решений прошлой власти, определенной политической силы - а именно членами штаба, очень близкими к руководителю БЮТ. Это очень нахальные строительства”, - цитирует Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “Украинская правда”.