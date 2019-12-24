В командовании отмечают, что это очень осложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив.

Российская Федерация каждый месяц резервирует новые районы для военных учений в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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«Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, каждый месяц резервируя новые районы для военных учений», - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что это очень осложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен корабли и 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.