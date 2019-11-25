Зеленский об украденном имуществе с военных кораблей: Россия нам его вернет (видео)

Как отметил президент, за три месяца корабли будут восстановлены.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что за три месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены.

Соответствующее заявление он сделал во время своего очередного видеообращения, которое опубликовано у него на странице в Facebook.

Читайте такжеРоссия спихнула вину за состояние кораблей на Украину«Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Да, не все там в порядке – некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы», – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября катера «Бердянск» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

21 ноября Зеленский заявил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на возвращенных военных кораблях.

По словам президента, на корабле нет части оборудования и вооружения.