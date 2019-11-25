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Зеленский об украденном имуществе с военных кораблей: Россия нам его вернет (видео)

18:33, 25 ноября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Соответствующее заявление он сделал во время своего очередного видеообращения, которое опубликовано у него на странице в Facebook.

Читайте такжеРоссия спихнула вину за состояние кораблей на Украину«Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Да, не все там в порядке – некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы», – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября катера «Бердянск» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

21 ноября Зеленский заявил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на возвращенных военных кораблях.

По словам президента, на корабле нет части оборудования и вооружения.

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Теги: #Россия#корабли#Владимир Зеленский