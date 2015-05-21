Саммит ЕНП в Риге осудил российскую агрессию против Украины

Об этом говорится в декларации, которая была принята по результатам саммита Восточного партнерства (ВП) в Европейской народной партии, который состоялся в четверг в Риге накануне саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"(Лидеры ЕНП) Осуждают российскую агрессию против Украины, особенно незаконную аннексию Крыма и города Севастополя, а также оккупации некоторых частей Донецкой и Луганской областей Украины и продолжение оккупации двух грузинских регионов в нарушение соглашения о прекращении огня, что серьезно угрожает безопасности в Европе", - говорится в документе.

В этой связи они призвали к полному выполнению Минских договоренностей, "начиная с полного уважения к режиму прекращения огня и отвода тяжелого оружия, обмена пленными, освобождения лиц, находящихся в заключении, включая Надежду Савченко, восстановления полного украинского государственного контроля над границей, вывода всех иностранных вооруженных группировок", оружия и наемников из украинской территории". "Полное выполнение Минских договоренностей является условием для любого улучшения в отношениях с Россией", - подчеркивают лидеры ЕНП.

Кроме того, они призвали начать дискуссию относительно "возможного направления миссии ЕС для поддержки выполнения Минских договоренностей в свете идей, которые были предложены Украиной".

Также лидеры ЕНП заявили, что страны Восточного партнерства "должны быть свободными и суверенными в реализации своего права определять свое будущее, в том числе, вступать в любые международные организации или союзы, не подвергаясь неоправданному внешнему давлению, угрозам или запугиванию". "ЕС будет и впредь поддерживать суверенный выбор стран Восточного партнерства и их народов", - отмечается в декларации.

Лидеры ЕНП также подчеркнули важность поиска мирного и согласованного урегулирования замороженных конфликтов в регионе.