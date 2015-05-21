Порошенко назвал "сильным месседжем" принятую в Риге декларацию ЕНП

Об этом он заявил в четверг в Риге перед началом работы саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Я полностью доволен. Это - сильный месседж, политическое решение об экономической поддержке, политической поддержке, конкретные критерии, которые Украина должна выполнить для безвизового режима, которые должны быть выполнены до середины ноября. Будет заключительная оценка Комиссии, и в 2016 будет политическое решение о либерализации визового процесса", - заявил он.