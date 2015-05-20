Кабмин обратился к Раде с просьбой разрешить размещение миротворцев в Украине

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 20 мая, пишет Украинская правда.

"Мы обращаемся в парламент с просьбой изменить закон о порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины", - сказал он.

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"Правительство предлагает, чтобы парламент рассмотрел вопрос и дал возможность допускать иностранные подразделения на территорию Украины в том случае, если такие иностранные подразделения осуществляют операции по поддержанию мира и безопасности на основании решений Организации объединенных наций или Европейского Союза", - заявил Яценюк.

Он напомнил, что президент и Совет национальной безопасности Украины выступили с инициативой о размещении миротворческого контингента на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не подконтрольны украинской власти.

"И с целью выполнения Минских договоренностей и возобновления полноценного контроля украинского государства над отдельными территориями Донецкой и Луганской областей, а также восстановление полноценного контроля над государственной границей между Украиной и Российской Федерацией, мы обратились с тем, чтобы наши западные партнеры и Организация объединенных наций рассмотрели вопрос размещения миротворческого контингента...", - сказал Яценюк.

"Сейчас, после последней встречи президента Украины и моей встречи с генеральным секретарем ООН, рассматривается вопрос размещения офиса поддержки Организации объединенных наций именно на территории Донецкой и Луганской областей с той целью, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей и как можно быстрее убрать российских оккупантов и агрессоров с территории Украины и соответствующим образом обеспечить мир и стабильность в Украине и в Европе", - добавил он.

"И мы будем просить президента определить этот законопроект как неотложный", - сообщил премьер.