Россия настаивает на праве размещать ядерное оружие на территории Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время видеомоста Москва - Брюссель.

"Все, что мы делаем в Крыму, - полностью соответствует всем обязательствам РФ по международным договорам. Мы ничего не нарушаем, нет никаких запретов на то, чтобы мы не могли (разместить) определенные системы вооружения", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, планирует ли РФ размещать ядерное оружие в Крыму.

Вместе с тем Грушко проигнорировал вопрос УНИАН, размещено ли ядерное оружие на данный момент на полуострове.

Читайте такжеБольшинство граждан РФ считают, что Путин может первым начать ядерную войнуПри этом он заявил, что российский флот находится в Крыму уже 200 лет и на протяжении десятилетий складывался не только из морского компонента, но и с воздушного и мощного наземного компонента.

По его словам, РФ будет усиливать свою группировку в Крыму, исходя из того, что страны НАТО в последнее время усиливают активность и размещают новые потенциалы вблизи российской границы. Кроме этого, он заявил, что РФ будет проводить модернизацию флота, поскольку это не делалось из-за препятствий со стороны Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым.

Недавно директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в Крыму.

13 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможным размещением Россией ядерного оружия в Крыму.

Также он подчеркнул, что НАТО осуждает процесс широкого размещения Россией своих войск в оккупированном Крыму.