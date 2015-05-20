Россия примет ответные меры на размещение в Украине элементов американской ПРО – пресс-секретарь Путина

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Если имеется в виду, что Украина планирует разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны, то, конечно, это можно воспринимать только негативно. Потому что это будет представлять угрозу для Российской Федерации. В случае установки системы ПРО в Украине это повлечет необходимость принятия ответных мер России для обеспечения своей собственной безопасности», - сказал Песков.

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Он заявил, что в Кремле испытывают дефицит доверия к президенту Украины Петру Порошенко из-за «невыполнения обязательств». «Имеется серьезный дефицит доверия, который зиждется, к сожалению, на конкретных фактах, конкретных невыполненных обязательствах, конкретном срыве выполнения положений подписанных документов», - сказал Песков.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал в Совете федерации, что заявления о размещении ПРО в Украине «абсолютно бесперспективны, контрпродуктивны, являются не более чем сотрясанием воздуха».

Как сообщал УНИАН ранее, Песков назвал голословными заявления президента Украины Петра Порошенко о присутствии 11 тысяч российских военных на территории Украины.