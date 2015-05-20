Планов США или НАТО по размещению систем ПРО в Украине нет - Госдеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне заявила заместитель спикера Государственного департамента США Мари Гарф. (Трансляция брифинга происходила на сайте Госдепартамента США - УНИАН).

"Нет плана-предложения по размещению систем противоракетной обороны США или НАТО в Украине", - подчеркнула Гарф.

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По ее словам, "планы по размещению систем противоракетной обороны НАТО хорошо известны - все существующие и запланированные элементы ПРО размещаются или будут размещаться на территории стран-членов НАТО".

Кроме того, она добавила, что системы противоракетной обороны НАТО не нацелены на Россию, а нацелены против угроз, исходящих с Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что Украина начнет консультации по размещению компонентов системы ПРО на своей территории.

Секретарь СНБО считает, что "политика умиротворения агрессора априори не может закончиться ничем хорошим. Она приводит лишь к росту военной угрозы и к разрушению системы коллективной безопасности. В том числе и к увеличению рисков начала полномасштабной войны с применением ядерного оружия, которое может быть последней войной в истории человечества и вообще в истории цивилизации".

Турчинов убежден, что готовность российского политического руководства к такой войне лишний раз подтверждается заявлениями о планах по увеличению их ядерного арсенала, что сейчас наблюдается в Крыму.