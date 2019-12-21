Экс-министра, который взял из бюджета более 700 тысяч компенсации за жилье, выпустили под залог

Экс-министра также обязали сообщать НАБУ об изменении своего места жительства и сдать на хранение детективам свой заграничный паспорт.

21 декабря следственный судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения эксминистру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционного суда.

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Его подозревают в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 364.

Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективам НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В случае невыполнения возложенных обязанностей, к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере, определенном УПК Украины.

Напомним, 17 декабря детективы НАБУ по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили эксминстру промышленной политики, нардепу VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за оплату жилья и злоупотребление служебным положением.