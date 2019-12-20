Еще одному нардепу сообщили о подозрении в незаконной компенсации за жилье

Следствие считает, что депутат незаконно получил 367 тысяч гривень.

Уже третьему народному депутату Верховной Рады прошлого созыва сообщено о подозрении в незаконном получении компенсации за наем жилья в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте такжеРазумков о компенсации нардепам за аренду жилья: можно было бы и отказатьсяТак, бывшему народному депутату сообщено о подозрении в незаконном получении 367 тысяч гривень компенсации за наем жилья в столице.

«Народный депутат с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице «Киев». За февраль 2018 года – август 2019 года он незаконно получил 367 тысяч гривен выплат», – говорится в сообщении.

Кроме того, экс-депутату инкриминируется совершение еще одного преступления – внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы.

Так, в декларации за 2016 он «сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 миллионов гривень (недвижимость зарегистрирована на близкое лицо), и дорогостоящих предметов быта». В декларации за 2017 года бывший депутат не указал 5,24 миллиона гривень доходов и расходов в размере 5,19 миллиона гривень в связи с приобретением квартиры.

Экс-депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как Верховная Рада компенсировала расходы на жилье 122 нардепам.