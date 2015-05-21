Гройсман: Депутаты Европарламента призвали ЕС принять решение о безвизовом режиме с Украиной

Почти 100 депутатов Европарламента призвали ЕС на саммите «Восточного партнерства», который открывается сегодня в Риге, принять решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом заявил председатель ВР Владимир Гройсман.

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«Сегодня стартует Рижский саммит, на который мы возлагаем много надежд. Наши партнеры - почти 100 депутатов Европейского парламента - письменно обратились к саммиту по поводу принятия решения о безвизовом режиме», - сказал Гройсман.

Он выразил благодарность европарламентариям за поддержку европейских устремлений Украины.