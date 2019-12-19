Рынок земли: посол Франции посоветовал Украине избегать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей

По словам посла, французские эксперты приезжали в Украину, чтобы поделиться собственным опытом.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что необходимо избежать сосредоточения крупных наделов земли в ограниченного круга лиц после открытия рынка земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Говоря о либерализации продажи земли, я замечу, что на самом деле уместно быть чрезвычайно осторожными, поскольку этот вопрос весьма чувствительный. Мы считаем, что каждый народ имеет суверенное право определить ту модель, организацию этого сектора, которую он считает уместной", - отметил де Понсен.

В то же время, по его убеждению, открытие рынка земли сможет обеспечить дополнительный экономический рост для Украины.

"По моему убеждению, в Украине возможно слишком сосредотачивается дискуссия на либерализации доступа именно к продаже и приобретению земли, но недостаточно уделяется внимание тому, как избежать чрезмерных земельных владений исключительно в рамках действия рыночных механизмов", - отметил посол.

В частности, он подчеркнул, что важно предотвратить риск образования слишком больших сельскохозяйственных владений - во многих странах Западной Европы придерживались именно такого подхода.

По словам посла, французские эксперты приезжали в Украину, чтобы поделиться собственным опытом.

"Если мы полностью либерализуем земельный рынок, и будет править только рыночный закон, это откроет путь к тенденции бесконечного сосредоточения земельных владений среди ограниченного круга субъектов", - сказал дипломат.

А чрезмерная концентрация земли у ограниченного круга лиц, предостерегает дипломат, приведет к "уменьшению дополнительной стоимости, которая будет производиться в сельской местности и будет приводить к упадку сельских регионов в Украине".

"Именно из этих соображений в странах Западной Европы были выработаны и внедрены механизмы регулирования, которые позволяют предотвратить эти негативные феномены", - подытожил де Понсен.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Ограничения в этом законопроекте не допускают приобретения в собственность более 35% сельскохозяйственных земель ОТГ, 15% земель области и 0,5% земель Украины (в пересчете - около 200 тысяч гектаров).

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект о рынке земли во втором чтении будет рассматриваться на этой пленарной неделе (16-20 декабря).

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить концентрацию сельскохозяйственных земель в одних руках до 10 тысяч гектаров.