ГПУ подозревает нардепа Мельничука в организации банды из добровольцев "Айдара"

Об этом говорится в представлении генпрокурора в Верховную Раду, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

Как указано в документе, досудебное следствие установило, что Мельничук "в течение мая-сентября 2014 года организовал вооруженную банду с целью нападений на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц и совершения иных преступлений, направленных на вооруженное и открытое завладение чужим имуществом, принимал участие в указанной банде и организовывал совершаемые ею нападения".

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Следователи заявляют, что Мельничук организовал свою банду "из числа подчиненных ему военнослужащих батальона ("Айдар" – ред.), а также не оформленных в батальоне лиц".

Следствие назвало имена семерых человек, которых обвиняют в участии в "банде Мельничука" и заявляет, что были и другие "не установленные следствием лица".

В ГПУ обвиняют "банду Мельничука" в том, что она:

- осуществляла нападения на других членов батальона с целью установить контроль над полученной волонтерской помощью в Ирпене и Житомире в ноябре 2014 года;

- напала на правоохранителей в Киеве, чтобы помешать им задержать директора "Укрспирта". Лабутина в декабре 2014 года;

- организовала незаконную акцию под Минобороны в феврале 2015 года.