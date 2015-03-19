Пятерых "айдаровцев" задержали за дезертирство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе проведенных розыскных и следственных действий установлено местонахождение некоторых дезертиров, которые не только незаконно покинули свое место службы, но и завладели оружием и боеприпасами.

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С целью задержания дезертиров, изъятия незаконно добытого ими оружия и боеприпасов, Главной военной прокуратурой с привлечением работников Главного управления «К» и ЦСО «А» Службы безопасности Украины 18 марта в пяти областях Украины и Киеве одновременно проведено 10 обысков, в результате которых задержаны 5 человек и изъят арсенал похищенного дезертирами оружия и боеприпасов, среди которых - гранатометы, автоматы Калашникова, гранаты различных модификаций и пр.

Кроме этого, в ходе расследования будет проверена возможная причастность задержанных лиц к совершению ряда общеуголовных преступлений на территории разных областей Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.