Рада увеличила территорию Мариуполя на более чем 2 тысячи гектаров

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление о внесении изменений в постановление от 11 декабря 2014 года № 32-VII "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой области» (№2321) проголосовали 239 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, постановлением ВР от 11 декабря 2014 года № 32-VIII внесены изменения в административно-территориальное устройство Донецкой области путем изменения и установления новых границ Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов путем присоединения к Волновахскому району населенных пунктов Новоазовского и Тельмановского районов, которые подконтрольны украинской власти, но согласно административно-территориальному устройству входят в состав города областного значения или района, административный центр которого находится на неподконтрольной территории.

Вместе с тем, территория Виноградненского сельского совета Новоазовского района, присоединенная к Волновахскому району в соответствии с постановлением Верховной Рады, не имеет общей границы, удобных транспортных коммуникаций и других непосредственных связей с территорией Волновахского района.

Отмечается, что административное присоединение указанной выше территории к Волновахскому району затрудняет получение социальных, транспортных услуг, а также социальных выплат населением и увеличивает социальную напряженность на этой территории.

"Территориально ближе всех к населенным пунктам Виноградненского сельского совета Новоазовского района является город Мариуполь. С учетом изложенного целесообразным является отнесение указанной выше территории, подчиненной постановлением Верховной Рады Украины Волновахскому району, к городу Мариуполь", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вносятся изменения в название постановления - "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Мариуполь, Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой области".

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Предложенными изменениями устанавливается, в частности, временно, до перехода под контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления неконтролируемых ими населенных пунктов Донецкой области, изменить границы Мариуполя, Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов, увеличив территорию города Мариуполь на 2282,7 гектара за счет передачи в его состав 2282,7 гектара земель Новоазовского района, находящихся в ведании Виноградненского сельского совета (в том числе территории села Виноградное, села Пионерское, села Приморское), увеличив территорию Волновахского района на 67841 гектар земель за счет передачи в его состав 15123 гектара земель Новоазовского района, из них: 4348,2 гектара земель – Коминтерновского сельского совета (в том числе территории села Коминтерново, села Водяное, села Заиченко), 4928,3 гектара земель – Лебединского сельского совета (в том числе территории села Лебединское, поселка Калиновка, села Сопино), 4928,7 гектара земель – Павлопольского сельского совета (в том числе территории села Павлополь, села Пищевик, села Черненко), 917,8 гектара земель – Широкинского сельского совета (в том числе территории села Широкино, села Бердянское), и 52718,3 гектара земель Тельмановского района, из них: 4705,4 гектара земель, находящихся в ведании Андреевского поселкового совета (в том числе территории поселка городского типа Андреевка, поселка Бахчевик, поселка Дружное, поселка Обильное), 458,6 гектара земель – Мирненского поселкового совета (в том числе территорию поселка городского типа Мирное), 11693,4 гектара земель – Гранитненского сельского совета (в том числе территории села Гранитное, села Старомарьевка), 13523 гектара земель Новоселовского сельского совета (в том числе территории села Новоселовка, села Запорожское, села Каменка, поселка Маловодное, села Новоселовка Вторая, села Степановка), 11155,4 гектара земель – Старогнатовского сельского совета (в том числе территории села Старогнатовка, села Новогригорьевка), 11182,5 гектара земель – Чермалыкского сельского совета (в том числе территории села Чермалык, села Орловское, села Федоровка), и утвердить территорию города Мариуполя общей площадью 20396 гектаров, Волновахского района общей площадью 252661 гектар, Новоазовского района общей площадью 81861,2 гектара, Тельмановского района общей площадью 81292,7 гектара.

Кабинету министров Украины в пределах полномочий поручается обеспечить координацию действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, связанных с изменением и установлением границ города Мариуполя и соответствующих границ Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой области.