"Слуги народа" с самого утра "охраняют" трибуну Рады после вчерашнего блокирования (фото)

Вчера депутаты от фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

Нардепы от "Слуги народа" "охраняют" трибуну Верховной Рады, чтобы предотвратить ее возможную блокировку депутатами от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя", которые вчера требовали снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. "С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!", - подписал он кадры.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали трибуну Верховной Рады и президию, требуя снять с повестки дня закон о земельной реформе. Из-за этого депутаты решили не проводить вечернее заседание ВР.