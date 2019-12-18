"Слуги народа" с самого утра "охраняют" трибуну Рады после вчерашнего блокирования (фото)
09:58, 18 декабря 2019Политика
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Вчера депутаты от фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.
Нардепы от СН на утреннем заседании Рады / facebook.com/yan.dobronosov
Нардепы от "Слуги народа" "охраняют" трибуну Верховной Рады, чтобы предотвратить ее возможную блокировку депутатами от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя", которые вчера требовали снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.
Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. "С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!", - подписал он кадры.
Нардепы от СН на утреннем заседании Рады / facebook.com/yan.dobronosov
Как сообщал УНИАН, 17 декабря нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали трибуну Верховной Рады и президию, требуя снять с повестки дня закон о земельной реформе. Из-за этого депутаты решили не проводить вечернее заседание ВР.
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