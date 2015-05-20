Порошенко: у Украины реальная война с Россией

Россия последовательно отрицает свою причастность к конфликту на Донбассе.

В интервью ВВС Украина президент отметил, что летом на Украину может ждать новое наступление со стороны агрессора.

"Думаю, мы должны быть готовы к этому. Но мы не даем им ни малейшего шанса для провокаций. Это будет полностью на их ответственности", - сказал он.

Президент также рассказал, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину.

На вопрос, как можно проводить переговоры с тем, кому он не доверяет, Порошенко ответил: "У меня нет другого выбора. Я не думаю, что освобождение моей территории произойдет военными средствами".

Читайте такжеПорошенко проинформировал Кэмерона, что Украина отвела всю военную технику

Он повторил свое предыдущее заявление, что не собирается военным способом отвоевывать неконтролируемые территории.

Президент добавил, что доволен заверениями, которые получил от госсекретаря США Джона Керри после его встречи с президентом Путиным в Сочи.