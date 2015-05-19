В дискуссии депутатов по кандидатурам в Высший совет юстиции наметилось понимание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что нужно как можно скорее избрать членов ВСЮ по квоте парламента.

“Высший совет юстиции должен начать работу. Сегодняшние двое членов могут запустить в работу ВСЮ (речь идет о возможности сегодняшнего избрания двух членов ВСЮ от парламента — Ирины Мамонтовой и Алексея Маловацкого - УНИАН). В случае положительного результата при этом голосовании мы получим вероятный кворум для работы ВСЮ”, - сказал Луценко.

При этом Луценко отметил, что ему известно, что “те, кто конструировал кривосудие в Украине, пытаются остановить назначение одного из членов совета, выдвинутого одним из съездов”.

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В то же время он не уточнил, о чьем съезде идет речь. Луценко отметил, что в парламенте сейчас даже обсуждается возможность принятия специального закона, который сделает невозможным такую торпедную атаку судейской мафии”.

В комментариях журналистам лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк подтвердил, что среди других кандидатов от трех фракций коалиции рассматривается и кандидатура Шишкина, но пока решение не согласовано. “У нас идет дискуссия с нашими коллегами, но мы еще не рассматривали эту конкретную кандидатуру на фракции. Это один из претендентов”, - добавил Березюк.

Как сообщал УНИАН, сейчас в ВР продолжается тайное голосование по избранию двух членов Высшего совета юстиции. В бюллетени внесены две кандидатуры на должности членов ВСЮ - Ирины Мамонтовой и Алексея Маловацкого.

ВР должна назначить трех членов ВСЮ, но в настоящее время три фракции коалиции - “Самопомич”, “Батькивщина” и фракция Радикальной партии не смогли согласовать общую кандидатуру. Кандидатуру Мамонтовой внесла фракция “Народный фронт”, а кандидатуру Маловацкого – фракция «Блока Петра Порошенко".