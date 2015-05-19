Депутаты пока не смогли договориться о третьей кандидатуре на должность члена ВСЮ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил с трибуны парламента председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк.

Он признал, что три фракции коалиции - “Самопомич”, “Батькивщина” и фракция Радикальной партии продолжают искать компромисс относительно кандидатуры на должность члена ВСЮ.

По его словам, это должен быть “профессиональный в судебном деле и самое главное – нравственный человек, который бы мог работать в этой области”.

“Поэтому просим вас к этому относиться терпеливо и не с политической конъюнктурой”, - подчеркнул Березюк.

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Кроме того, он отметил, что фракция встречалась с кандидатами, которые предложены фракцией “Народного фронта” - Ириной Мамонтовой, и фракцией «БПП» - Алексеем Маловатским.

“Один из них подходит (ранее Березюк заявлял, что они поддерживают кандидатуру Мамонтовой - УНИАН), а за другого человека мы не можем отдать голоса из-за его непрофессиональной коммуникации и непрофессионального подхода к этому высокому моральному органу (также ранее Березюк заявлял, что у фракции к Маловатскому очень много вопросов - УНИАН)”, - отметил лидер фракции “Самопомич”.

Как сообщал УНИАН, еще 14 мая в Верховной Раде планировалось голосование за назначение на должности членов Высшего совета юстиции Мамонтовой и Маловатского. Однако голосование было перенесено на 19 мая. Кроме того, не была согласована третья кандидатура на должность члена ВСЮ от парламента.