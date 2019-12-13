В Польше призывают Россию ответить на позитивные инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе

Польша ожидает соблюдения режима прекращения огня, осуществления обмена удерживаемыми лицами и дальнейшего разведения сил и средств на новых участках вблизи линии разграничения.

В Польше призывают Россию ответить на положительные инициативы президента Украины Владимира Зеленского, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сказал в комментарии УНИАН.

"Мы с большим нетерпением ждем сейчас воплощения решений по режиму прекращения огня, обмену удерживаемыми лицами "всех на всех" и по следующим районам разведения. Много работы для Трехсторонней контактной группы в Минске. И мы очень сильно поощряем Россию ответить на позитивные шаги президента Зеленского и украинского правительства", - сказал Цихоцкий.

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По словам посла, Польша ценит и отмечает политически непростые решения украинской стороны о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Как сказал Цихоцкий, пока этап реализации договоренностей "нормандского саммита" не будет выполнен, страны Европейского Союза должны продолжать политику санкций против России.

"Мы также должны быть очень внимательными к тому, что происходит в Крыму, который не был частью переговоров в Париже, но репрессии и милитаризация полуострова продолжаются, и международное сообщество не должно оставлять это без внимания", - сказал Цихоцкий.

Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех установленных".

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство по версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.