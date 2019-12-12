На данное время вручены подозрения трем из пяти подозреваемых в убийстве Шеремета

Речь идет об Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, супруги Грищенко находятся под стражей по делу о покушении на убийство бизнесмена.

На сегодняшний день вручены подозрения трем из пяти человек, которые считаются причастными к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

По его словам, речь идет об Андрее Антоненко и Юлии Кузьменко, которых зафиксировала видеокамера ночью накануне убийства Шеремета у его автомобиля, а также Яне Дугарь - военнослужащей ВСУ. Им вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Шевченко отметил, что супругам Инне и Владиславу Грищенко подозрения не вручены.

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Представитель МВД добавил, что они находятся под стражей в качестве подозреваемых по делу о покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области. Шевченко сообщил, что следствие установило, что взрывчатка, которой пытались убить бизнесмена, и взрывчатка под автомобилем Шеремета очень похожи по составу. К тому же, добавил он, трафик телефонных разговоров Грищенко дает следствию основания полагать, что супруги могут быть причастным к изготовлению взрывчатки для убийства журналиста.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Сегодня, 12 декабря, следствие заявило, что в причастности к убийству Шереметаподозревает пятерых человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.