Приплел "двойные стандарты РФ": Порошенко прокомментировал дело о совершении им госизмены

Экс-президент не может назвать переговоры в Париже шагом вперед, но также и не считает их двумя шагами назад.

Экс-президент Украины, действующий народный депутат Петр Порошенко считает возбужденное против него уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены «подтверждением двойных стандартов Российской Федерации».

Об этом он заявил в интервью российской службе Радио Свобода.

По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин с одной стороны «едет в Париж, где говорит о необходимости имплементации Минских соглашений», а с другой – «реализует свои помыслы» через представителей бежавшего в Россию бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Порошенко выразил уверенность, что руководство Государственного бюро расследований понесет ответственность «за тот беспредел, который они здесь учинили».

Комментируя состоявшийся недавно саммит «нормандской четверки», на котором впервые прошла очная встреча нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с Путиным, Порошенко заявил, что не может назвать переговоры в Париже шагом вперед, но также и не считает их двумя шагами назад.

Бывший президент отметил, что до участников переговоров была донесена позиция, которую поддерживает возглавляемая им партия «Европейская солидарность» и ее парламентские партнеры по оппозиции - неоспоримость европейского и евроатлантического выбора Украины, а также недопустимость снятия с России ответственности за аннексию Крыма и компромисса по суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений. Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова сообщила УНИАН, что по результатам рассмотрения заявления по поводу совершения Порошенко возможной госизмены в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров о содержании документа под названием «Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений», внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование.

Предварительная квалификация уголовного преступления: ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В свою очередь бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале написал, что дело в отношении Порошенко открыто по его заявлению.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ о поддержке этих мер.