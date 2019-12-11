Комитет ВР не рекомендует рассматривать законопроект об отказе от медобслуживания нардепов в "Феофании"

Законопроектом предлагается передать клиническую больницу «Феофания» от Государственного управления делами в сферу управления Министерства здравоохранения.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР не рекомендует парламенту рассматривать законопроект об отказе от медицинского обслуживания народных депутатов в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами.

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Как передает корреспондент УНИАН, комитет рекомендовал парламенту не включать в повестку дня второй сессии проект закона о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины» (относительно медицинского обслуживания народных депутатов на общих основаниях и изменения органа, осуществляющего функции по управлению клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами, №2402).

Законопроект внес в парламент народный депутат Вадим Рабинович (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Проектом предлагается внести изменения в закон «О статусе народного депутата Украины» с целью отмены или ограничения льгот по бесплатному медицинскому обслуживанию, которыми пользуются народные депутаты, которые не связаны с выполнением ими своих обязанностей или неоправданно ставят указанных лиц в привилегированное положение по сравнению с другими гражданами, а также предлагается отменить норму этого же закона, в соответствии с которой народный депутат в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам Кабинета министров.

Кроме того, проектом предлагается поручить правительству и Государственному управлению делами в течение месяца со дня вступления в силу данного закона принять меры по передаче клинической больницы «Феофания» в сферу управления Министерства здравоохранения и предоставления им медицинской помощи исключительно военнослужащим (резервистам, военнообязанным) и работникам Вооруженных сил, Национальной гвардии, службы безопасности, службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других образованных в соответствии с законами воинских формирований, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции.