В больницу "Феофания" привезли 11 освобожденных украинцев (фото, видео)

Бывшие "узники Кремля" должны пройти медицинские осмотры и при необходимости - реабилитацию.

В больницу "Феофания" для проведения медицинских осмотров привезли 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России.

Как передает корреспондент УНИАН, Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации.

Их всех разместили в разные палаты. Вместе с ними находятся их родственники.

Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Как сообщил корреспондент УНИАН с места событий, украинцев привезли в "Феофанию" на автобусе. Их бурно встречали пациенты клиники, фотографировались на память, пожимали руки.

Олег Сенцов в комментарии УНИАН отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи.

Позже корреспондент УНИАН сообщил, что Олег Сенцов отказался от госпитализации.

Освобожденных из плена 24 украинских моряков привезли на обследование в военный госпиталь Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.