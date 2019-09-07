В больницу "Феофания" привезли 11 освобожденных украинцев (фото, видео)

16:45, 07 сентября 2019
Общество
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фото business.ua

Как передает корреспондент УНИАН, Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации.

Их всех разместили в разные палаты. Вместе с ними находятся их родственники.

Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Как сообщил корреспондент УНИАН с места событий, украинцев привезли в "Феофанию" на автобусе. Их бурно встречали пациенты клиники, фотографировались на память, пожимали руки. 

Олег Сенцов в комментарии УНИАН отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи.

Позже корреспондент УНИАН сообщил, что Олег Сенцов отказался от госпитализации.

фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН

Освобожденных из плена 24 украинских моряков привезли на обследование в военный госпиталь Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #феофания#обмен пленными#украинские политзаключенные#Олег Сенцовпогода в Киеве