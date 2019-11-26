Пострадавший в ДТП сын Кулебы находится в тяжелом состоянии в медикаментозной коме - главврач «Феофании» (видео)

Сын - в отделении нейрореанимации.

Главный врач больницы «Феофания» Игорь Семенов заявил, что пострадавший в ДТП старший сын уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы находится в тяжелом состоянии в медикаментозной коме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Семенов сообщил на брифинге в Киеве.

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«Сын (старший сын Тимофей - УНИАН) - в тяжелом состоянии... он в интенсивной неврологии, в нейрореанимации. Состояние остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные мероприятия, чтобы уменьшить болевой синдром, который имеется при такой тяжелой травме, чтобы предотвратить возникновение некоторых осложнений со стороны головного мозга, это самое важное и самое сложное, что на сегодняшний день есть», - сказал он.

Также, по словам главного врача, у сына - травмы грудной клетки, брюшной полости, «но там все более-менее стабильно».

Кроме того, Семенив сообщил, что «на сегодняшний день не планируется хирургическое вмешательство, но такая необходимость может возникнуть в любой момент».

«Мы не можем судить о его сознании, поскольку мы ему даем определенные медикаментозные препараты... мы в первую очередь должны обезболить и сделать те мероприятия, которые не дадут развития определенных осложнений... он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

Согласно обнародованному в Telegram-канале «Киев Оперативный» видео, легковой автомобиль Toyota столкнулся с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и двое сыновей Кулебы 19-ти и 10-ти лет.