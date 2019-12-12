"Четко разграничить людей": нардеп рассказал, что нужно для решения "самого острого вопроса" Донбасса

По его словам, необходимо корректировать вопрос амнистии.

Верховная Рада Украины собирается проголосовать законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позже Нового года.

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Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, передает «Обозреватель».

"Посмотрим. В любом случае, у нас до конца года еще 5 пленарных заседаний. Думаю, что обычно в этот период будет проголосовано", – отметил он.

Нардеп уточнил, что законопроект предусматривает временную пролонгацию действующего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По его мнению, продолжить особый статус Донбасса необходимо минимум на полгода.

"Поскольку через 4 месяца у нас намечена следующая встреча в "нормандском формате" относительно очередного этапа переговоров по этому вопросу", – пояснил он.

Безгин обратил внимание, что за это время украинская сторона получит возможность "тщательнее подготовить свою альтернативную позицию".

В частности, по его словам, необходимо корректировать вопрос амнистии.

"Амнистия будет одним из наиболее острых вопросов урегулирования ситуации на Донбассе. Здесь надо четко разграничивать людей, которые принимали активное участие, способствовали оккупантам, и тех, кто действовал из-за определенных последствий. Это непростой процесс, нужна четкая процедура разграничения. Поэтому я думаю, в этом аспекте изменения должны произойти", – предположил Безгин.