Генсек ООН поддержал результаты "нормандского саммита"

Гутерриш напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о решительной поддержке результатов встречи лидеров Украины, Германии, России и Франции, которая состоялась 9 декабря в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на успехи последнего времени, продвигаться в направлении решения конфликта», – говорится в сообщении.

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Гутерриш напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.