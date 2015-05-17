"Президент" непризнанной Абхазии заявил, что пока не планирует признавать "ДНР" и "ЛНР"
23:26, 17 мая 2015Политика
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"Президент" непризнанной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что Абхазия не планирует в ближайшее время признавать "ДНР" и "ЛНР", несмотря на то, что сепаратисты в Донецкой области "признали" его "республику".
Абхазия пока не планирует признавать "ДНР" и "ЛНР" / presidentofabkhazia.org
Об этом он заявил на пресс-конференции, стенограмма которой появилась на его сайте, передает ТСН.
Хаджимба сказал, что о признании Абхазии со стороны боевиков "ДНР" он узнал из СМИ, но официальных документов он пока не видел.
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"Мы благодарны, если это так, но нужно думать и о других вещах. В самих "ДНР" и "ЛНР" сегодня идет речь о возможности диалога с Киевом на предмет получения широкой автономии в составе Украины. Поэтому в перспективе мы посмотрим, как себя вести", - сказал Рауль Хаджимба.
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