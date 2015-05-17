"Президент" непризнанной Абхазии заявил, что пока не планирует признавать "ДНР" и "ЛНР"

Об этом он заявил на пресс-конференции, стенограмма которой появилась на его сайте, передает ТСН.

Хаджимба сказал, что о признании Абхазии со стороны боевиков "ДНР" он узнал из СМИ, но официальных документов он пока не видел.

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"Мы благодарны, если это так, но нужно думать и о других вещах. В самих "ДНР" и "ЛНР" сегодня идет речь о возможности диалога с Киевом на предмет получения широкой автономии в составе Украины. Поэтому в перспективе мы посмотрим, как себя вести", - сказал Рауль Хаджимба.