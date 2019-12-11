Экс-советник Горбачева назвал главную ошибку Путина на "нормандском саммите"

Политик отметил, что самой большой ошибкой президента России Владимира Путина является "принятие политических решений, которые потом не могут быть изменены".

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что "нормандский саммит" 9 декабря продемонстрировал полную неспособность российской стороны договариваться.

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"Все еще раз смогли убедиться в том, что не случайно была начата эта гибридная война, что в ней определенной частью российской элиты были поставлены совершенно определенные цели", – сказал он в блоге на сайте «Обозреватель».

По его мнению, нормандский формат "не получил перезапуска", который предлагал президент Франции Эммануэль Макрон. "Переговоры не получили перезапуска, хотя формально они и продолжены. И, думаю, что встреча показала бессмысленность дальнейших переговоров и их бесперспективность", – заявил Мироненко.

"Если одна из сторон ни в каких переговорах не хочет менять ничего даже на йоту, то какой смысл тогда проводить любые переговоры", – добавил он.

В этом контексте политик отметил, что самой большой ошибкой президента России Владимира Путина он считает "принятие политических решений, которые затем не могут быть изменены". "К сожалению, решение относительно Украины и все, что связано с ней, было как раз из тех решений, которые, будучи однажды приняты, потом очень трудно изменить, переиграть", – сказал он.

"Я очень надеюсь, что и президент Зеленский, и все те, кто в Украине всерьез думает о будущем своей страны, тоже сделали из этого соответствующие выводы", – резюмировал политолог.